Bando regionale per il terzo settore: domani un incontro in Comune con enti e associazioni

Un incontro con gli enti e le associazioni del terzo settore. Ad organizzarlo è il Comune di Latina per la giornata di domani, mercoledì 5 settembre, alle 11,30 presso la Sala Europa del Palazzo comunale. L'obiettivo è la partecipazione all'avviso della Regione Lazio denominato "Comunità solidali per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale". Un bando da 1,5 milioni di euro, con scadenza il 1° ottobre 2018.

Il Comune di Latina, attraverso l’assessorato alla Città internazionale, Politiche giovanili, Partecipazione e Smart City e l’assessorato alle Politiche di Welfare e Pari opportunità, chiama al confronto gli enti del terzo settore che operano sul territorio e che possono beneficiare del contributo regionale. Possono infatti beneficiare del contributo le associazioni di volontariato e quelle di promozione sociale già regolarmente iscritte nei registri regionali e, come auspicato dallo stesso avviso, gli enti facente parte della rete territoriale.

L’avviso prevede alcune aree prioritarie di intervento, molte delle quali estremamente interessanti per l’impatto che potrebbero generare sul territorio, in coerenza e complementarietà con i servizi e progetti che l'amministrazione sta delineando per uno sviluppo sostenibile.