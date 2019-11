Ha rubato energia elettrica all'Enel per un anno, condannata a quattro mesi per furto

Ha rubato energia elettrica all’Enel per circa un anno e oggi è stata riconosciuta responsabile di furto e condannata a quattro mesi di reclusione.

Protagonista della vicenda giudiziaria una donna di 33 anni residente a Bassiano che, secondo l’accusa, aveva manomesso il contatore elettrico usufruendo così dell’energia senza però pagarla per un lungo periodo, almeno dal dicembre 2014 a novembre 2015 quando poi ci si è accorti di quanto stava accadendo. Questa mattina in Tribunale si è tenuto il processo in sede di udienza preliminare cn rito abbreviato davanti al gup Pierpaolo Bortone.

A conclusione della camera di consiglio il giudice ha emesso la sentenza di condanna a quattro mesi di carcere con la sospensione condizionale della pena.