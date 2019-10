"Premio Impresa Italia": il Comune di Bassiano riceve l'onorificenza per le eccellenze del Paese

Il Comune di Bassiano ha ricevuto la prestigiosa onorificenza nella 2° edizione del “Premio Impresa Italia– riconoscimento alle eccellenze italiane” durante la Charity Gala organizzata per la raccolta fondi a favore dell’associazione A.G.O.P. Onlus – Associazione Genitori Oncologia Pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma.

In rappresentanza del Comune erano presenti il vice sindaco Giovanna Coluzzi e l’assessore Lorenzo Bernabe. “Un premio prestigioso che fa onore alla nostra piccola comunità - dichiara il vice sindaco - un riconoscimento all' impegno che l'amministrazione sta mettendo nel promuovere le nostre eccellenze, il nostro patrimonio storico e culturale” prosegue l’Assessore Bernabei “la sinergia tra politica ed uffici sta portando sempre più risultati tangibili, stiamo sviluppando progetti che porteranno Bassiano ancora più in alto, sia come qualità di vita dei cittadini, sia per prestigio in italia”. Il Premio assegnato per la capacità del Comune di essere rappresentativo in Italia ed in Europa per le proprie eccellenze, storiche e gastronomiche, è una medaglia in madreperla incisa a mano con corallo ed argento.