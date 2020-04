Controlli dei carabinieri: nasconde un bastone di legno nel bagagliaio dell’auto: denunciato

Nascondeva in auto un bastone di quasi un metro: un uomo è stato denunciato a Latina. Il 49enne è caduto nella rete dei controlli dei carabinieri della locale sezione Radiomobile impegnati in un servizio nel capoluogo nella giornata di ieri, martedì 21 aprile.

Nel corso di una perquisizione veicolare della vettura guidata dall’uomo, i militari nascosto nel bagagliaio hanno trovato un bastone in legno lungo 85 centimetri, poi posto sotto sequestro. Al termine dei controlli per il 49enne è scattata la denuncia in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.