Black out elettrico in Tribunale, al buio aule di udienza e uffici

Un improvviso black out elettrico ha colpito nella tarda mattinata di oggi il Tribunale di Latina. Molti uffici e aule giudiziarie sono rimaste al buio e senza la possibilità di utilizzare computer e altri sistemi alimentati con la corrente elettrica.

Problemi anche nell’aula della Corte di Assise dove è stato necessario interrompere per oltre mezz’ora il processo per l’omicidio di Gloria Pompili salvo poi riprendere non essendo quella zona colpita dal black out. Per quanto riguarda altre parti dell’edificio di piazza Buozzi dopo quasi ore la situazione non era ancora tornata alla normalità e la corrente elettrica non era ancora tornata.

Numerosi dunque i disagi per impiegati, giudici, avvocati e utenti che hanno dovuto interrompere il lavoro.