Calci e pugni alla compagna davanti alla figlia: arrestato un uomo di 43 anni

Un uomo di 43 anni è stato arrestato nella mattinata di oggi, sabato 20 giugno, a Latina per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Gli uomini della Squadra Volante hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Latina.

I fatti

Le indagini della Squadra Volante sono iniziate lo scorso 23 maggio quando intorno alle 23.40 un equipaggio è intervenuto in una strada periferica di Latina in seguito ad una chiamata al 113 che segnalava un uomo che stava picchiando una donna. Appena giunti sul posto i poliziotti hanno trovato la vittima da sola, disperata e con il volto completamente tumefatto. Dopo aver ricevuto le necessarie cure mediche, la donna ha deciso di sporgere querela nei confronti del compagno, autore della brutale aggressione e che, nel frattempo, si era dileguato.

“Una narrazione di episodi di violenze suiìte, nel corso del tempo, da parte del suo compagno”, spiegano dalla Questura di Latina, culminati nella feroce e brutale aggressione. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, mentre si trovava in compagnia dell’uomo e della figlia di 10 anni a bordo della vettura con cui lui era andato a prenderla, per futili motivi, la donna ha chiesto all’uomo di fermarsi e farla scendere. Dopo aver fermato l’auto e nonostante la presenza della bambina, il 43enne prima ha insultato la compagna, e poi iniziato a colpirla con pugni, schiaffi e calci, afferrandole i capelli e torcendole addirittura un piede per trascinarla al di fuori dell’abitacolo. Tutto questo nonostante la piccola lo implorasse di desistere. La donna è riuscita a salvarsi solo raggiungendo una casa privata per chiedere aiuto.

Le indagini

Nel corso delle conseguenti attività di indagine, è emerso che l’uomo era già stato oggetto del provvedimento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. “Misura successivamente revocata - proseguono dalla Questura - alla luce di una positiva evoluzione del rapporto sentimentale tra i due”. Gli elementi raccolti per descrivere “la personalità particolarmente violenta e rabbiosa dell’uomo”, hanno indotto l’Autorità Giudiziaria ad emettere la misura cautelare degli arresti domiciliari, eseguita dagli uomini della Squadra Volante.