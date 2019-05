Braccianti agricole straniere sfruttate e molestate: l'allarme della Uil

Nuove denunce di violenze subite da braccianti agricole indiane. I fatti sono raccontati in reportage uscito ieri, 22 maggio, sull'Avvenire. E il caso riguarda ancora una volta le campagne della provincia pontina. Il fenomeno dello sfruttamento del lavoro era già finito in un'inchiesta della Procura che, a gennaio scorso, aveva svelato, con l'operazione Commodo, un sistema di coperture con il coilgimento di un sindacalista e di un ispettore. Ma ora Avvenire svela che alcune braccianti donne sono vittime anche di molestie.

Sul caso interviene ora Giorgio Carra, segretario nazionale della Uila Uil: “Il fenomeno dello sfruttamento della manodopera in provincia di Latina ci è ben noto ed è una situazione su cui siamo impegnati quotidianamente “senza se e senza ma” come sindacato. Dal report pubblicato su “Avvenire” emerge un quadro che, se confermato, rende urgente un intervento incisivo e su vasta scala da parte delle forze dell’ordine e della magistratura, alle quali va tutto il nostro sostegno per l’impegno nel fare emergere situazioni di illegalità diffuse, indegne di un paese civile”.

“Chiediamo al Governo di dare piena attuazione alla legge 199/2016 per consentire alle parti sociali di far incontrare domanda e offerta di lavoro, perché solo in questo modo è possibile sradicare la mala pianta del caporalato e del lavoro nero - continua Carra.- La Uila, molto presente su tutto il territorio dell’agro pontino, è impegnata quotidianamente per difendere i diritti dei braccianti e delle braccianti agricole di ogni nazionalità, per raccoglierne denunce di violenze o di paga non adeguata alle ore di lavoro svolto e per accompagnarli a rivolgersi alle istituzioni competenti. La denuncia ai media è infatti importante, ma è necessario coinvolgere la magistratura e gli organi ispettivi, anche per il tramite del sindacato, senza esporre eccessivamente i lavoratori alle ritorsioni dei datori di lavoro e dei loro caporali”.