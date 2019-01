Strade piene di buche: interventi di riempimento in città. Tutti i tratti interessati

Interventi di messa in sicurezza sulle strade della città devastate dalle buche. I lavori sono stati avviati nella mattinata di ieri, 2 gennaio, dall’Amministrazione comunale. Si tratta nello specifico di interventi di riempimento delle buche con asfalto a caldo e a freddo.

“Il Servizio Decoro urbano, su richiesta del sindaco Damiano Coletta - viene spiegato in una nota -, ha elaborato sulla base delle segnalazioni dei cittadini e attraverso una ricognizione diretta, un programma d’intervento per procedere alla copertura delle buche in modo sistematico su tutto il territorio”.

Ieri le operazioni hanno interessato via del Lido, viale Marconi e alcuni tratti della Circonvallazione. Si continuerà su:

Via Cervone

Via Piave

Via San Francesco

Viale Petrarca (entrambe le carreggiate)

Via XXlV Maggio

Via Ezio

Via Terenzio

Corso Matteotti

Via Epitaffio

Via del Saraceno

Via Torre la Felce

Via Emanuele Filiberto

Via Cavour

Viale Vittorio Veneto

Piazzale Prampolini

Via dei Mille

Via Zanetti

Viale Kennedy

Via Persicara

Via Rossetti

Via Polusca

Via dell'Agora

Via Scarlatti

Viale Paganini (entrambe le carreggiate)

Via Pier Luigi da Palestrina

Via Nascosa

Via Valmontorio.

L’intervento continuerà nei prossimi giorni, fino alla risoluzione delle problematiche più rilevanti. L’Assessore ai Lavori pubblici e Decoro, Emilio Ranieri, ha fatto sapere “che per il 2019 si cercherà, come già fatto nel 2018, di programmare un numero maggiore di interventi di manutenzione straordinaria per riasfaltare interi tratti di strade del centro urbano e dei borghi”.