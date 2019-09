Latina, giallo in via Sabaudia: trovato il cadavere di un uomo in auto

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nella mattinata di oggi, martedì 17 settembre, in via Sabaudia a Latina. Il corpo senza vita è stato trovato all’interno di una vettura, una Fiat 500 Abarth, parcheggiata nel cortile di una palazzina al civico 35 della strada che si trova vicino al mercato settimanale.

Scattato l'allarme sono giunti in via Sabaudia, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia di Latina che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Sul posto anche il personale della Scientifica. Dalle prime informazioni a disposizione, si tratta di un uomo di 47 anni originario di Cori. L'uomo viveva a Firenze con la famiglia ma aveva in uso un appartamento all'ultimo piano di via Sabaudia che utilizzava quando era a Latina.

Al momento sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri e del medico legale. Non viene esclusa nessuna ipotesi sulle cause della morte del 47enne, compresa quella di un malore. Sul viso dell'uomo però sono state rinvenute delle piccole tracce di sangue, mentre l'abitacolo della vettura è stato trovato a soqquadro. Una circostanza sulla quale sono in corso approfondimenti da parte dei carabinieri. Il corpo è stato rinvenuto questa mattina, ma è possibile che fosse in auto da ieri sera. A dare l'allarme è stata infatti la moglie che non riusciva a mettersi in contatto con l'uomo.

Sul corpo sarà ora disposta un'autopsia che aiuterà a chiarire meglio il quadro del decesso.