Cagnolino trovato in strada con una catena stretta al collo, l’appello per aiutare Freedom

In strada con una catena stretta al collo: così è stato trovato il piccolo Freedom, un cagnolino di soli due anni che ora cerca una nuova famiglia e tanto amore.

A raccontare la storia del piccolo cagnolino trovato lo scorso mercoledì 25 settembre sull’Epitaffio è l’Associazione Amici del Cane di Latina che ora rivolge un appello per aiutare Freedom; “lo chiameremo così - spiega sulla sua pagina Facebook - perché è riuscito a scappare dalla galera che per tanto tempo gli è stata imposta”

Freedom, che ha solo due anni ha già sofferto troppo; è molto magro e pesa al massimo 6 chili; è stato trovato “da una persona di cuore per strada che lo ha raccolto e portato da un veterinario. Lì gli è stato fatto un intervento in anestesia per liberarlo dalla catena ormai profondamente nella carne e completamente avvolta dai tessuti”. “Ha trovato la forza di scappare e cercare aiuto” prosegue l’Associazione che poi rivolge un appello ai cittadini.

“Vi chiediamo di aiutarci a trovare questo aguzzino che lo ha ridotto così e, quindi, chiunque avesse informazioni in merito di fornircele perché non si può rimanere indifferenti a tanta cattiveria”. Ma non solo, la volontà è anche quella di “trovare una stupenda famiglia a Freedom per dargli la felicità che ha coraggiosamente cercato scappando. Fatevi avanti per amarlo e portarlo a casa. Rif. 0773.662177 334.7740414 339.2346055”.

