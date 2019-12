Tre cani investiti sulla Pontina, uno è morto. L’appello dell’associazione “Amici di Birillo”

Tre cagnolini sono stati investiti questa mattina, 5 dicembre, sulla Pontina. E’ accaduto nel territorio di Aprilia, nei pressi dell’uscita Campo di Carne in direzione Roma. Uno dei tre cagnolini vaganti di piccola taglia purtroppo è morto sul colpo, un altro è rimasto ferito ed è stato trasportato a Latina mentre del terzo non si hanno più notizie.

Sull’incidente di questa mattina, le cui “conseguenze potevano essere peggiori, sia per gli animali che per gli automobilisti”, è intervenuta l’associazione di Aprilia Amici di Birillo Onlus

“I primi soccorsi sono arrivati dai passanti, che ringraziamo per l’intervento e per non aver ignorato l’obbligo del soccorso previsto dall’articolo 189 del Codice della Strada, come invece ha fatto il colpevole dell’investimento che ricordiamo, se identificato, potrebbe essere accusato anche del reato di uccisione di animali ai sensi dell'articolo 544 bis c.p.

Risale a ieri - proseguono i volontari dell’associazione Amici di Birillo - la nostra segnalazione alle Istituzioni competenti: la zona è fortemente colpita dal randagismo. Anche se parlare di randagismo non è corretto, poiché il fenomeno è alimentato in prevalenza da casi di omessa custodia di cani padronali, oltretutto non microchippati né sterilizzati”.

“Da mesi chiediamo interventi in materia. Manca una struttura di riferimento sul nostro territorio e non si effettuano campagne di microchippatura e sterilizzazione dei cani padronali, che rappresentano il vero nodo del problema. Torniamo a chiedere a gran voce la realizzazione di un canile comunale, in omaggio alla delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 26.04.2018, ma soprattutto una campagna di prevenzione rivolta a tutte quella famiglie reticenti all’applicazione del microchip o impossibilitate ad affrontare spese veterinarie di sterilizzazione” conclude l’associazione.

