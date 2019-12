Capodanno in sicurezza a Gaeta, l’ordinanza anti-alcol del sindaco Mitrano

Capodanno in sicurezza a Gaeta. Anche la città del Golfo si prepara a salutare il 2019 e ad accogliere il nuovo anno. Sarà una notte di grande festa, in tre diverse piazze della città.

Per “ragioni di ordine pubblico e sicurezza”, il sindaco Cosmo Mitrano ha emesso un’apposita ordinanza che disciplina la vendita delle bibite durante la notte di Capodanno. Il provvedimento arriva in considerazione, anche dell'"importanza dell’evento - si legge - con conseguente cospicuo afflusso di persone provenienti anche da fuori regione”, e ritenuto di “dover porre riparo alle eventuali problematiche derivanti dall’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche e dalla possibile rottura di contenitori di bevande in vetro, fonte di degrado e di pericolo per l’incolumità delle persone”,

Nell’ordinanza viene fatto divieto “in concomitanza con gli eventi che si terranno per festeggiare il Capodanno, dalle ore 18.00 del 31.12.2019 alle ore 07.00 del 01.01.2020: di vendere, per asporto o cedere a terzi, a qualunque titolo, qualsiasi tipo di bevanda in qualsiasi contenitore; l'abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l'abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico”.