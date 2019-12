Capodanno in piazza del Popolo a Latina: le strade chiuse in centro il 31 dicembre

Cambia la viabilità in centro a Latina in occasione dei festeggiamenti per la notte di Capodanno. In piazza del Popolo è previsto lo spettacolo di Lillo e Greg con la storica band “Latte e i suoi derivati”.

Il programma della serata prende il via alle 22 mentre il duo comico salirà sul palco a cavallo della mezzanotte per salutare insieme il 2018.

Un’apposita ordinanza che disciplina la viabilità per il 31 dicembre è stata firmata dal dirigente della Polizia Municipale del Comune di Latina, Francesco Passeretti. Con il provvedimento, “per permettere il regolare svolgimento dell’evento” e per “ragioni di pubblica sicurezza”, viene disposto il divieto di sosta e circolazione a partire dalle 16 di martedì 31 dicembre e fino alle cessate esigenze in via E. Filiberto angolo via Farini; corso Matteotti incrocio via Carducci; corso della Repubblica tra piazza del Popolo e via Oberdan; via Duca del Mare incrocio via Cattaneo; piazzale dei Bonificatori ingresso via E. Filiberto.