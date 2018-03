Furto con la tecnica della gomma bucata: colpo sventato da carabiniere fuori servizio

Grazie all’intervento di un carabiniere fuori servizio sventato un furto nel pomeriggio a Formia.

All’interno di un parcheggio in località Santa Croce, mentre era a bordo della propria auto, il militare ha assistito al furto da parte di due uomini ai danni di un automobilista intento a sostituire uno pneumatico forato.

I due malviventi, che probabilmente avevano procurato loro stessi il foro alla gomma della vettura, si sono avvicinati al malcapitato asportando dall’interno della sua auto un borsello, un pc portatile ed un giubbotto dove c'era un portafogli, per poi darsi alla fuga a bordo di altra autovettura, risultata noleggiata a Napoli.

Subito intervenuto il carabiniere ha cercato di bloccare i due uomini in fuga che dopo averlo speronato, causando ingenti danni al suo veicolo, sono riusciti a scappare facendo perdere le loro tracce. Le successive ricerche da parte dei militari del Norm hanno permesso poi di rintracciare non lontano dal parcheggio il mezzo usato dai malviventi per la fuga con all’interno gli oggetti rubati oltre ad un telefono cellulare e ad altri effetti personali appartenenti con ogni probabilità agli stessi uomini riusciti a scappare. Tutto è stato posto sotto sequestro, e la refurtiva poi restituita al legittimo proprietario.

Sono in corso ora le indagini da parte dei carabinieri per risalire ai due responsabili.