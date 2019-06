Forte e Capriccioli visitano il carcere: "Struttura con molte criticità e sovraffollata"

Visita nella casa circondariale di Latina da parte dei consiglieri regionali Alessandro Capriccioli di +Europa ed Enrico Forte del Partito Democratico. Accompagnati dalla direttrice dell’istituto detentivo Nadia Fontana i due rappresentanti regionali hanno voluto verificare le condizioni della struttura e dei detenuti.

“Abbiamo riscontrato molte criticità, a partire dalla vetustà della struttura – spiegano Forte e Capriccioli - trattandosi di un edificio realizzato negli anni ’30. Nonostante gli sforzi dell'amministrazione di far fronte, con le poche risorse disponibili, a tutti i problemi, le difficoltà sono evidenti: innanzitutto il sovraffollamento, che deriva principalmente dal fatto che non si ricorre quasi mai a pene alternative alla detenzione, specie dopo l'esito infelice della riforma dell'ordinamento penitenziario; in secondo luogo, il problema delle persone con problemi psichiatrici, dovuto alla carenza di strutture preposte e comune a molti istituti della Regione; poi, la difficoltà di reinserire i detenuti all'interno del tessuto sociale una volta espiata la pena, che si traduce quasi sempre in recidive e rientri tra le mura del carcere. Per risolvere almeno in parte questi problemi, oltre a un ricorso molto più esteso alle misure alternative, sarebbe importante avviare al più presto un percorso che porti alla dismissione della struttura attuale in favore di una nuova.

Questo - concludono i due consiglieri regionali - sarebbe un passo molto importante per Latina ma anche per tutta la Regione, dal momento che il Lazio, con 6534 detenuti, è la quarta regione italiana in termini di popolazione carceraria, con un tasso di sovraffollamento del 124%, contro 118% che rappresenta la media del Paese".