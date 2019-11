Sanità: inaugurata la Casa della Salute di Anzio, la 21esima del Lazio

E’ stata inaugurata oggi la Casa della Salute di Anzio. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato e il direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda.

La Casa della Salute di Anzio ha sede nel complesso di Villa Albani di via Aldobrandini 32 e serve un bacino di utenza di oltre 100mila abitanti riferito ai comuni di Anzio e Nettuno. E’ dotata di un’area accoglienza, un Punto Unico di Accesso (PUA), uno Sportello Unico di Prenotazioni (CUP) per pagamento ticket e prenotazione prestazioni specialistiche, punto prelievi, Medicina di Base (Ambulatorio di cure primarie aperto nei fine settimana-Ambufest), Continuità Assistenziale, Cardiologia, Pneumologia, Diabetologia (PDTA), Oculistica, Otorinolaringoiatria, Angiologia, Neurologia, Diagnostica di primo livello. A breve verranno, inoltre, avviate altre attività, fra cui: il servizio ambulatoriale infermieristico e quelli di Ginecologia, Chirurgia Generale, Gastroenterologia.

“Nel Lazio sta nascendo una nuova rete sociosanitaria territoriale di cure primarie e di continuità assistenziale. Un sistema – ha spiegato D’Amato - che prima non c’era, dove i cittadini possono incontrare una nuova offerta di servizi, più accessibili e meglio organizzati. Una rete di servizi di continuità assistenziale dove si può effettuare una visita medica, richiedere certificati e prenotare le prestazioni più urgenti. Grazie all’accordo con i pediatri di libera scelta è possibile inoltre effettuare una visita pediatrica”.

Quella di Anzio è la 21esima Casa della Salute aperta nella Regione Lazio. Le Case della Salute hanno raggiunto la quota di 1 milione e 800 mila prestazioni totali nel I° semestre del 2019 e il trend è in continua crescita. I dati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale eseguite nelle Case della Salute nel primo semestre del 2019 sono in crescita del 5,3% se confrontate con quelle eseguite nel primo semestre del 2018 (oltre 1,6 milioni di prestazioni).

“In questa nuova struttura i cittadini possono usufruire di tutti quei servizi e attività legati alla gestione quotidiana e ordinaria della tutela della salute - ha concluso il Dg Narciso Mostarda -. Le Case della Salute garantiscono, cioè, la continuità assistenziale fuori dal luogo delle emergenze: l’ospedale. L’attivazione di questo presidio fa parte di quel mosaico di provvedimenti e investimenti, in personale, tecnologie e lavori strutturali, volti a riqualificare l’offerta sanitaria della zona di Anzio e Nettuno. E’ di pochissimi giorni fa, infatti, l’attivazione all’Ospedale ‘Riuniti’ di una colonna laparoscopica di ultima generazione, che consente di effettuare interventi mini-invasivi avanzati, con la miglior qualità delle immagini”.

"L'attivazione della Casa della Salute è finalmente una buona notizia per i cittadini di Anzio e Nettuno che, nel presidio Ospedaliero di Villa Albani, potranno contare su tutta una serie di importanti prestazioni sanitarie ambulatoriali - ha detto il sindaco Candido De Angelis -. Ringrazio l'Assessore, Alessio D'Amato ed il Direttore Generale, Narciso Mostarda, con i quali, dopo alcuni appassionati confronti, abbiamo maturato una posizione condivisa per il rilancio della sanità del territorio e per il potenziamento dell'Ospedale Riuniti".

La Casa della Salute di Anzio è aperta al pubblico con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 19,00; il sabato dalle 7,30 alle 14,00. Tutte le informazioni sulle 21 Case della Salute attivate su tutto il territorio regionale sono disponibili sul portale SaluteLazio.it e scaricando la App SaluteLazio. Nella Provincia di Roma sono state già attivate la Casa della Salute di Rocca Priora, Ladispoli-Cerveteri e Zagarolo. La prossima attivazione riguarderà la Casa della Salute di Aprilia (Latina).