Associazione vittime delle marocchinate, nuove minacce al presidente Ciotti

“Grave tentativo di intimidazione ai danni del presidente dell’Associazione nazionale vittime delle marocchinate, Emiliano Ciotti”. A raccontare quanto accaduto nella serata di ieri, venerdì 12 luglio, è la stessa associazione.

“Mentre era impegnato nella presentazione del suo libro dal titolo ‘Le Marocchinate, cronaca di uno stupro annunciato’, sul palco della manifestazione ‘Diamo voce agli autori locali’ a Castelforte ignoti hanno cosparso di olio una delle ruote della sua vettura e hanno tentato di appiccare il fuoco alla stessa utilizzando del combustibile solido a base di kerosene".

Fortunatamente l’attentato non è riuscito. Ad accorgersi dell’insano gesto è stato lo stesso Emiliano Ciotti, quando è andato a riprendere l’autovettura per tornare a casa.

“Oggi sono stato alla Questura di Latina – ha detto Ciotti – e ho presentato regolare denuncia dell’accaduto. Sono molto dispiaciuto per quanto è successo, poiché un isolato personaggio ha tentato di rovinare una bella serata di dibattito e cultura. Ringrazio per l’ospitalità il sindaco Giancarlo Cardillo, l’amministrazione comunale di Castelforte e il Sistema Bibliotecario del Sud Pontino. Questo ennesimo atto scellerato non ci ferma – conclude Ciotti – proseguiamo nella nostra opera di informazione sulla vergogna delle marocchinate, stupri di guerra compiuti ai danni delle donne italiane nel 1943-1944.”

Non è la prima volta che Ciotti subisce minacce. Già nel febbraio e nell’aprile scorsi rinvenne scritte minacciose sulla sua autovettura e nelle vicinanze dell’abitazione e una busta, contenente una cartuccia a salve e un foglio di minacce scritto in francese, venne recapitata al suo posto di lavoro.