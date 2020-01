Lavori di risanamento sulle reti idriche: due comuni senz'acqua il 2 gennaio

Ancora un intervento di risanamento delle reti idriche programmato da Acqualatina. Questa volta l'intervento, che consentirà di eliminare alcune importanti perdite nella zona, è previsto nel sud pontino, in particolare nei comuni di Castelforte e Santi Cosma e Damiano, dalle 12,30 fino alle 16,30. La giornata prevista per i lavori è quella di domani, giovedì 2 gennaio.

Per eseguire i lavori sarà necessario sospendere il flusso idrico a Castelforte e Santi Cosma e Damiano a partire dalle 12.30 fino alle 16.30. Le zone interessate saranno nel comune di Castelforte: ia delle Terme e traverse; via Monte Pecoriello; via Suio Alto; via Valle di Suio; via Viaro; via Vellota; via Maiano. Nel comune di Santi Cosma e Damiano: via Baracca (da incrocio con Via Ruosi a località San Lorenzo) e traverse; via Rizzo; via Cisterna; via Don Frezzella.

Per supportare le esigenze dei cittadini coinvolti, verranno messe a disposizione delle autobotti nelle seguenti zone: a Castelforte in località Suio Alto (vicino campo sportivo) e a Santi Cosma e Damiano in via F. Baracca (Località San Lorenzo).

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.