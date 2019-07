Blitz della polizia stradale: scoperta centrale per il riciclaggio dei veicoli a Prossedi

Nel corso di una mirata attività di indagine della squadra di polizia giudiziaria della polizia stradale di Latina è stata individuata a Prossedi un'area adibita al riciclaggio di veicoli. Apparentemente si trattava di un'officina per la vendita e la riparazione di auto, ma i controlli hanno consentito di scoprire 10 vetture (tra Fiat Panda, Alfa Romeo e Fiat Doblò) il cui telaio risultava essere stato contraffatto attraverso dei punzoni alfanumerici. Il materiale rinvenuti e i veicoli sono stati sottoposti a sequestro.

Le indagini hanno poi dimostrato che l'indagato, P.G., di 49 anni, residente proprio a Prossedi, acquistava documenti di circolazione esteri di vetture che in quei Paesi erano destinate alla rottamazione e poi, attraverso false fatture di acquisto, simulava la loro importazione in Italia predisponendo le nazionalizzazioni presso la Motorizzazione, ottenendo così targhe e carte di circolazione italiane.

Le attività di ispezione e controllo hanno fatto scattare anche il sequestro dell'intera area adibita anche a carrozzeria, gommista ed elettrauto, insieme a tutte le attrezzature utilizzate, che saranno poi soggette a una successiva confisca e distruzione. Elevate sanzioni amministrative per 10mila euro. Il 49enne è stato invece denunciato all'autorità giudiziaria a piede libero per riciclaggio di veicoli, falsità materiale, falsità ideologica, reati consumati in concorso con altri complici ancora in fase di identificazione.