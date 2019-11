Cimitero di Latina: incontro di Codacons e Federconsumatori con i cittadini in Comune

E’ fissato per giovedì 14 novembre alle 17 in Comune l’incontro con i cittadini per discutere della questione cimitero. L’incontro arriva dopo l’approvazione da parte della Giunta comunale di Latina del protocollo d’intesa con le associazioni in difesa dei consumatori.

L’iniziativa è stata organizzata da Codacons e Federconsumatori. “Saranno fornite alla cittadinanza - si legge in una nota inviata anche agli associati a firma di Massimo Cusumano, referente provinciale Codacons, e Lidia Ponzio, presidente Codacons Latina -, le nostre valutazioni sulla gestione e le iniziative allo studio per cercare di risolvere i tanti problemi che si sono riversati sulla cittadinanza. L’occasione è unica per ascoltare direttamente dai protagonisti le loro risposte alle tante domande che si sentono in città e che tanto clamore hanno suscitato”.

Il riferimento è anche al caso degli avvisi che da settimane vengono affissi sui loculi del cimitero di Latina per “comunicazioni urgenti in merito alla concessione scaduta”, e di cui viene richiesto il rinnovo, con i titolari.

All’incontro, che si terra nella sala De Pasquale del Comune di Latina, saranno presenti, oltre a Massimo Cusumano, anche Laura Ardia, presidente Federconsumatori Latina e Frosinone, gli avvocati Veronica De Stefano e Fiorella Bianchi. Prevista anche la partecipazione dell’assessore Emilio Ranieri.