Occupa uno stabile abbandonato: aggredisce i poliziotti e prende a calci l'auto di servizio

Un cittadino rumeno è stato arrestato a Cisterna dagli agenti del commissariato di polizia. Si tratta di Adrian Cojocaru, 52 anni, pregiudicato, rintracciato dai poliziotti all'interno di un edificio in stato di abbandono che si trova in via Frosinone. Nei mesi scorsi l'uomo era già stato arrestato per aver picchiato e ferito un altro straniero con il quale si contendeva l'occupazione dell'alloggio. In quella circostanza l'uomo aveva opposto resistenza al personale della volante che era intervenuto per scongiurare una fuga di gas nello stabile. Il giudice aveva poi stabilito a carico del 52enne l'obbligo di firma al commissariato.

Ma in questi mesi l'uomo era tornato nello stabile abbandonato e lo aveva occupato di nuovo. Per questa ragione è stato richiesto a suo carico un inasprimento della misura cautelare con la misura di prevenzione dell'avviso orale del questore, emessa anche a carico di altri soggetti che occupavano abusivamente l'abitazione.

Nella serata di ieri, 2 giugno, gli agenti hanno notificato la nuova misura cautelare ma il 52enne straniero si è scagliato contro gli uomini del commissariato colpendoli con pugni e testate. Poi ha rivolto la sua furia contro l'auto di servizio della volante, prendendola a calci e danneggiandola. Ne è nata una violenta colluttazione nel corso della quale gli operatori sono riusciti ad immobilizzare l'uomo, riportando però ferite giudicate guaribili con prognosi rispettivamente di due e di otto giorni. Cojocaru è stato dunque ristretto in una cella di sicurezza del commissariato e condotto per il rito direttissimo in Tribunale. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto il trasferimento in carcere.