Specialista in furti in appartamento arrestata in Francia: era ricercata dalla polizia di Cisterna

Si spacciava per una profuga serba, minorenne e incensurata, ed esibiva falsi documenti per ottenere vantaggi processuali e amministrativi. In realtà era destinataria di diversi provvedimenti di polizia ed era ricercata. La donna, una pregiudicata di origini macedoni ma ormai cittadina italiana, 21enne, è stata arrestata in Francia dalla polizia di St Etienne in collaborazione con il commissariato di Cisterna.

Era stata fermata dalla polizia francese dopo una serie di furti commessi nella città transalpina ma aveva appunto presentato agli agenti documenti falsi. Tra le sue carte è stata per ritrovata anche traccia di un atto in copia riconducibile al commissariato di polizia di Cisterna. Gli agenti della cittadina pontina sono stati quindi contattati dalle autorità consolari di Lione e dai colleghi francesi e sono riusciti, da una porzione di numero presente nell'atto sequestrato alla donna, alla sua reale identità. Dopo aver acquisito le foto dalla polizia francese, hanno quindi accertato che la ragazza, G.K., era ormai maggiorenne ed era ben nota agli investigatori come specialista in furti in appartamento e nell'uso di atti falsi.

Da tempo si era trasferita ad Aprilia con la famiglia dopo essere transitata nei campi nomadi della periferia di Roma Sud. La ragazza, condannata a due anni per furto e documenti falsi, sarà a breve espulsa dalla Francia e consegnata alle autorità italiane.