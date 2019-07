Cisterna: pestaggio del sottufficiale della Finanza, assolto Angelo Fanfarillo

Si è concluso con l’assoluzione di Angelo Fanfarillo e Gianni Trichei il processo per l’aggressione al luogotenente della Guardia di Finanza Gaetano Reina avvenuta a Cisterna il 15 aprile 2014.

Il primo Collegio penale del Tribunale di Latina formato dai giudici Gian Luca Soana, Fabio Velardi e Beatrice Bernabei al termine di una lunga camera di consiglio ha emesso la sentenza con la quale i due imputati, chiamati a rispondere di tentato omicidio in concorso, sono stati assolti per non avere commesso il fatto a fronte di una richiesta di condanna da parte del pubblico ministero a otto anni di reclusione.

Sono invece stati condannati a 8 anni di reclusione ciascuno per tentato omicidio e a risarcire la parte lesa dei danni e delle spese di giudizio Elson Ivanaj e Arbis Vjerdha, autori materiali dell’aggressione. L’imprenditore Fanfarillo era accusato di essere il mandante dell’aggressione subita dal sottufficiale delle Fiamme Gialle che da tempo stava indagando sulle sue diverse attività economiche.