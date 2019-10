Cisterna, la biblioteca comunale si rifà il look: al via i lavori di riqualificazione

La biblioteca comunale di Cisterna si rifà il look. Prenderanno il via domani i lavori per un intervento di valorizzazione e riqualificazione dei locali al piano terra di Palazzo Caetani che dal 1989 ospitano la struttura.

Il progetto esecutivo prevede l’adeguamento degli ambienti culturali, espositivi e ricreativi, con l’ampliamento e la riorganizzazione degli spazi, l’aggiornamento degli arredi e della collezione documentale sia cartacea che digitale, con nuovi sistemi di climatizzazione e di sicurezza antincendio. Sarà inoltre ealizzata una zona interamente dedicata ai più piccoli che ospiterà il “Punto lettura Nati per Leggere – Nati per la Musica”.

La ristrutturazione è stata progettata soprattutto per rispondere alle rinnovate esigenze degli utenti e in continuità con le azioni di potenziamento della dimensione sociale della biblioteca. L’investimento totale è di 147.500 euro,118mila finanziati dalla Regione Lazio tramite la Provincia di Latina, ai quali si aggiungono i 29.500 euro di compartecipazione del Comune di Cisterna.

Da oggi e fino alla fine dei lavori di restyling, la sala studio sarà trasferita in un’altra stanza di Palazzo Caetani, al piano superiore di quella attuale e rimarrà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30. Il servizio di prestito, invece, sarà temporaneamente sospeso fino alla riapertura della struttura.

“Fra qualche mese - spiega il Sindaco Mauro Carturan - consegneremo alla città uno spazio rinnovato nella casa della Cultura a Cisterna. Un intervento di riqualificazione e riorganizzazione degli spazi della biblioteca che la renderà più moderna, più funzionale e più accogliente. Un progetto realizzato grazie alle capacità degli uffici competenti e dedicato ai nostri ragazzi, ai nostri bambini ma anche a tutto il resto della comunità cittadina. La nostra visione generale, che tante volte ho già avuto modo di spiegare, è quella di una rivitalizzazione completa di Palazzo Caetani affinché torni ad essere l’agorà che avevamo perso”.