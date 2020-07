Cisterna, botte e minacce di morte alla moglie: 38enne arrestato e portato in carcere

Arriva da Cisterna l’ultimo episodio di maltrattamenti in famiglia che ha visto protagonista un uomo di 38 anni arrestato dai carabinieri.

I militari della locale Stazione, insieme ai colleghi dell’8° RGT Lazio, sono intervenuti nel corso della notte appena trascorsa. Secondo quanto hanno ricostruito, il 38enne aveva percosso e minacciato di morte la consorte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La donna ha riportato numerose escoriazioni e tumefazioni sia al volto che al dorso. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia; al termine delle formalità di rito, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato portato nella casa circondariale di via Aspromonte a Latina.