Cisterna, cani avvelenati nel quartiere di Sant’Ilario: l’allarme dei residenti

Tre cani morti per avvelenamento negli ultimi giorni, a cui se ne aggiunge un altro deceduto ad inizio marzo. A lanciare l’allarme una volontaria che si è fatta portavoce della preoccupazione dei residenti della zona di Sant’Ilario a Cisterna.

Domenica scorsa il primo episodio di un pincher trasportato d’urgenza dai padroni in clinica e per il quale non c’è stato nulla da fare. Stessa sorte anche per un maremmano e un boxer nei giorni a seguire. Episodi distinti fra di loro, avvenuti dunque in momenti diversi, ma che presentano analogie.

“I cani che sono morti avvelenati vivevano tutti all’interno di proprietà private - ci racconta la volontaria -. Inizialmente avevamo pensato si potesse trattare del gesto di qualche persona senza scrupoli, infastidita dall’abbaiare dei cani”. Ipotesi che piano piano ha perso di valore. “Dopo quello di marzo, gli ultimi tre episodi sono avvenuti infatti in strade che sono lontane fra di loro, pur rientrando nella stessa zona di Sant’Ilario. Il timore è che si tratti di ladri che per aprirsi la strada per i furti se la prendono con i cani. Già in passato si sono verificati in questa zona episodi simili”.

Una situazione che ha messo in allarme i residenti che hanno deciso di recarsi dai carabinieri per sporgere denuncia.