Cisterna, al via il censimento 2019: dal 1° ottobre interessate 500 famiglie

Il Comune di Cisterna informa la popolazione che a partire dal 1° ottobre partiranno le operazioni di censimento permanente della popolazione che coivolgeranno sul territorio comunale circa 500 famiglie. L'Istat rileva dunque le principali caratteristiche della popolazione attraverso due diverse modalità: una parte delle famiglie coinvolte riceverà una lettera contenente le credenziali di accesso al sistema del censimento per poter compilare il modello proposto in maniera autonoma.

Un’altra parte sarà invece contattata da un rilevatore comunale per l’intervista: in questo caso le famiglie troveranno nella cassetta della posta una brochure esplicativa con la lettera del presidente dell’Istat, e nell’androne dell’edificio verrà posto un manifesto che indicherà il nome del rilevatore. I cittadini potranno inoltre recarsi all’Ufficio comunale del censimento, con sede presso l’ufficio Anagrafe, nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12; oppure chiamare ai numeri 06/96834218, 06/96834219, 06/96834220. Sul sito internet comunale è presente una pagina informativa ed un banner nella home page con varie informazioni utili e un videotutorial. La partecipazione al censimento è obbligatoria per legge.