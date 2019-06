Cisterna, scoperto e chiuso un Compro Oro abusivo

Dievito di esercizio nei confronti di un Compro Oro abusivo di Cisterna. Su disposizione del questore Rosaria Amato sono state intensificate le attività di controllo amministrativo negli esercizi commerciali. Le ispezioni della squadra amministrativa del commissariato di polizia hanno riguardato un imprenditore che abusivamente svolgeva attività di commercio di preziosi e compro oro. Nel corso del controllo è emerso che il commerciante, artgiano orafo, non era in possesso della licenza del questore né dell'iscrizione all'Organismo di vigilanza degli agenti e dei mediatori.

In aggiunta alle conseguenze penali e amministrative previste, è stato immediatamente adottato l’ordine inibitorio del questore. Negli ultimi mesi sono stati quattro i provvedimenti di sospensione o inibizione di attività commerciali per motivi di ordine e sicurezza pubblica adottati nel territori di Cisterna. Il consiglio della polizia di Stato, per chiunque dovesse rivolgersi ad un Compro Oro, è di verificare l’esposizione della licenza del questore e dell’iscrizione al registro dell’Oam nonché, sulla bilancia, del bollino indicante l’anno di scadenza della revisione obbligatoria.