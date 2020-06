Cisterna, il Consiglio saluta il comandante dei carabinieri e premia le associazioni di volontariato

Cerimomie di saluto e ringraziamenti nella seduta del Consiglio comunale di Cisterna di questa mattina. L'assise ha infatti voluto

ringraziare, su iniziativa del sindaco Mauro carturan e del presidente dell'assise Pierluigi Di Cori, il Luogotenente Giovanni Santoro, comandante della Stazione Carabinieri che è andato in pensione alla presenza dei rappresentanti di tutte le forze dell'ordine, dei Comuni di Cori e Rocca Massima, del presidente della Provincia Carlo Medici e luogotenente Raffaele Priore che succede a Santoro nel comando della stazione. “Mi auguro che Cisterna abbracci nel modo migliore il nuovo comandante Priore – ha detto Carturan – Anche grazie all’eccellente operato di Santoro, l’Arma dei Carabinieri è stata un preciso punto di riferimento, arricchito dell’affetto e della stima che il comandante ha saputo meritare”. Santoro ha ringraziato tutti per gli attestati e le parole di stima.



Poi la consegna degli attestati alle associazioni di volontariato che hanno dato aiuto e conforto alla popolazione cisternese durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. L’assessore Federica Felicetti a ripercorrere rapidamente le tappe di un’emergenza sanitaria che nessuno si sarebbe aspettato, che ha certamente colto di sorpresa ma a cui "i dirigenti comunali, la responsabile e dipendenti del Centro Operativo Comunale hanno saputo prontamente ed efficacemente affrontare prestando la loro opera ben oltre il consueto orario di lavoro e in condizione di disagio pur di dare aiuto ai cittadini in difficoltà, circa duemila".