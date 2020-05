Fermato in auto e trovato con un manganello come quello delle forze dell'ordine: denunciato

Fermato durante un controllo della polizia per la verifica del rispetto delle prescrizioni sul coronavirus e trovato in possesso un manganello. E' accaduto ad Aprilia durante un controllo condotto dagli agenti del commissariato di Cisterna. I poliziotti hanno fermato una Smart Fortwo condotta da un 28enne del luogo e hanno subito notato sul sedile del passeggero uno sfollagentedel tutto simile a quello in uso alle forze dell'ordine.

Il mangello, in materiale plastico rinforzato e lungo circa 50 centimetri, era equiparabile a una vera e propria arma ed è stato quindi sottoposto a sequestro. Il giovane conducente, con precedenti di polizia, è stato invece denunciato in stato di liberà per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.