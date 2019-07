Cisterna, stop alla sosta selvaggia in centro: controlli della polizia locale anche di sera

Stop alla sosta selvaggia sui marciapiedi del centro a Cisterna. In concomitanza con i mesi estivi e la maggior presenza di cittadini nelle ore serali, saranno intensificati, su disposizione del Comune, i controlli della polizia locale con una serie di azioni mirate per la prevenzione e la repressione di comportamenti di guida scorretti e sosta irregolare.

L’uso dei marciapiedi come area di parcheggio selvaggio - scrive l'amministrazione in una nota - contrasta con la sicurezza dei numerosi pedoni su Corso della Repubblica, oltre che con il decoro e l’immagine di una città civile e ordinata". Il comandante della polizia locale Raoul De Michelis, su preciso impulso del sindaco, ha dunque predisposto una serie di servizi inseriti nell’ambito di una più ampia programmazione delle attività di sicurezza stradale. Nei prossimi giorni gli agenti, con l'ausilio di apposite telecamere, pattuglieranno quindi le strade del centro urbano, lungo il Corso, anche in orario serale.

“I controlli - spiega il comandante De Michelis - porteranno all’emissione delle sanzioni relative alla sosta sul marciapiede che, si ricorda, essere un divieto permanente a qualsiasi ora del giorno e della notte. Si invita dunque la cittadinanza a collaborare per accrescere la sicurezza delle nostre strade mettendo in atto comportamenti consoni alla circolazione stradale evitando di parcheggiare in maniera scorretta”.