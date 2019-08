Turista di Cisterna ferita durante un'escursione sulla Marmolada

Una escursionista di Cisterna di 63 anni è rimasta ferita mentre era in vacanza in Trentino ed è stata salvata dal soccorso alpino della Val Pettorina.

La donna era caduta procurandosi un trauma alla gamba durante un’escursione sulla Marmolada alla stazione di arrivo della funivia a Punta Rocca e l’impossibilità di proseguire ha fatto scattare l’allarme.

Una squadra del Soccorso alpino della Val Pettorina è salita con gli impianti e la ha aiutata a tornare a valle, dove attendeva l'ambulanza diretta all'ospedale di Agordo. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi: la donna infatti è stata visitata dai medici e trattenuta in osservazione per qualche ora per essere poi dimessa.