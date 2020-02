Cisterna, servizio antidroga dei carabinieri: pusher arrestato con un etto di hashish

Ha portato all’arresto di un uomo e al sequestro di circa un etto di stupefacenti un servizio antidroga dei carabinieri a Cisterna. L’attività dei militari della locale Stazione è scattata nella notte ed è stata finalizzata proprio a reprimere il traffico di sostanze stupefacenti.

Nel corso di perquisizioni personale e domiciliare, il 53enne è stato trovato in possesso di 97 grammi di hashish, 1,5 grammi di cocaina suddivisi in dosi e 1 grammo di marijuana. Durante i controlli rinvenuti anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Arrestato l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.