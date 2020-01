Cisterna, furti a Borgo Flora. Sindaco Carturan: "Incontreremo il questore"

Ladri scatenati nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio nella zona di Borgo Flora a Cisterna. Furti in serie sono stati messi a segno in diverse attività commerciali e nelle scuole Primaria e dell’Infanzia. Su quanto accaduto è intervenuta anche l’Amministrazione comunale che “si stringe intorno alla comunità”. “Una razzia vergognosa – ha commentato il sindaco Mauro Carturan – che sconvolge la quiete del borgo e che non può lasciarci indifferenti”.

“Sabato mattina - prosegue il primo cittadino - ho in programma di incontrare il nuovo questore di Latina, il dottor Michele Spina, e coglierò l’occasione per parlargli anche di questi fatti chiedendo maggiore sicurezza sia in centro che nelle periferie”.

Da quantificare i danni nelle scuole. "Nei prossimi giorni - conclude il sindaco Carturan - incontreremo anche i cittadini residenti di Borgo Flora per dimostrare loro la nostra vicinanza oltre che la disponibilità dell’Amministrazione comunale ad assumere ogni misura possibile affinché tali fatti non si verifichino ancora”.