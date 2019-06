Cisterna, passa la “Gran Fondo città di Latina”: strade chiuse domenica 9 giugno

Passerà anche per Cisterna domenica 9 giugno la “Gran Fondo città di Latina”, la gara ciclistica amatoriale inserita nel Campionato Regionale Acsi Ciclismo e Circuito Pedalatium che attarverserà gran parte del territorio provinciale.

Per mettere in sicurezza la parte di tracciato di competenza, la Polizia locale di Cisterna ha emanato un’ordinanza che disciplina la circolazione stradale per la mattinata di gara (qui per leggere l’ordinanza). Dalle 8:30 alle 12:30 saranno chiuse al transito con divieto di sosta: corso della Repubblica (dall’intersezione con via Verdi fino a Piazza Battisti), via Verdi e via Manzoni.

Sempre sul corso, da piazza Battisti fino a via delle Province, sono previste delle momentanee sospensioni della circolazione al passaggio della corsa. Lo stesso accadrà su via Provinciale per Latina, via monti Lepini (dall’intersezione con via Tivera all’intersezione con via di Porta Agrippina), via Bassi, piazza Caetani, via San Pasquale, via Carducci e via Manzoni.

La normalizzazione della viabilità sulle strade di Cisterna è prevista intorno alle 12:30.