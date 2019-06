Cisterna, violento incendio in un'azienda di stoccaggio di rifiuti

Un violento incendio è divampato, nella tarda serata di ieri, a Cisterna, nella zona industriale del territorio. Il rogo ha coinvolto un'azienda di stoccaggio di rifuti e le fiamme hanno distrutto una grande parte di materiale stoccato.

Le squadre di vigili del fuoco sono intervenute poco prima delle 21 di ieri, 25 giugno, e hanno domato il fuoco anche con l'ausilio di un'autobotte evitando così che il fuoco potesse provocare conseguenze peggiori. Non risultano persone coinvolte. Dopo aver domato il fuoco è stato effettuato un accurato sopralluogo che tuttavia non ha consentito di stabilire le cause dell'incendio.