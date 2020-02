Incendio nell'ex caseificio Olivieri, vigili al lavoro fino all'alba per domare le fiamme

Nottata movimentata quella appena trascorsa, per il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina i quali sono stati chiamati ad intervenire in due incendi. Il primo poco prima dell’una, è divampato a Cisterna nell’ex caseificio Olivieri, in via delle Industrie nella zona artigianale della città. Sul posto, la squadra territoriale di Aprilia che ha verificato che le fiamme stavano coinvolgendo il piano terra ed il primo piano di una palazzina adibita ad uffici. Molti i combustibili solidi che si sono incendiati e che hanno reso le operazioni di spegnimento non facili, operazioni che sono andate avanti fino alle prime ore di questa mattina. .

Sul posto in supporto ai vigili del fuoco è arrivata anche una autobotte della Protezione Civile.

Non si registrano persone coinvolte e la situazione è sotto controllo. Il sindaco Mauro Carturan ha rivolto rivolgere i suoi ringraziamenti ai vigili del fuoco. “In attesa di conoscere il responso definitivo sulle cause scatenanti– scrive il primo cittadino - non sembrano esserci pericoli per la popolazione”.