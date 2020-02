Paura a Cisterna: a fuoco un appartamento in via Nenni: palazzo evacuato

Paura a Cisterna per un incendio divampato in un appartamento di una palazzina di via Nenni, nel quartiere San Valentino. Le fiamme hanno divorato l'abitazione e sono ben visibili anche dall'esterno dell'edificio. Il fumo ha invaso la palazzina. Sul posto le squadre di vigili del fuoco per domare il rogo e per evacuare rapidamente con un'autogru tutti i residenti bloccati negli appartamenti.