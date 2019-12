Cisterna, proseguono i lavori: due nuovi marciapiedi in centro

Proseguono i lavori a Cisterna che presto renderanno più decoroso e sicuro attraversare da nord a sud il centro urbano. Gli interventi, partiti ad ottobre, saranno conclusi entro il mese di gennaio e interessano rispettivamente un tratto di via Monti Lepini, da via America a via Marconi, e un tratto di Corso della Repubblica, dal monumento ai Caduti sul lavoro a via Roma, per un costo complessivo di circa 400mila euro.

Nel primo caso si tratta della costruzione di un marciapiede. Sarà privo di barriere architettoniche, con pavimentazione in betonelle e bordo in travertino conforme a diversi altri presenti nel centro urbano, dotato di segnaletica orizzontale e verticale. Verranno installati inoltre nuovi lampioni con lampade a led per il risparmio energetico e i lavori porteranno ad un miglioramento della raccolta e smaltimento delle acque piovane che, nel tratto finale, confluiranno nella rete delle acque bianche di via Marconi.

Nel secondo caso invece si tratta del completo rifacimento del marciapiede di Corso della Repubblica, lato sinistro direzione Velletri, da tempo esistente ma fortemente danneggiato dalle radici degli alberi. La pavimentazione risultava infatti molto sconnessa e pericolosa. Il nuovo marciapiede prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche, griglie per lo smaltimento delle acque piovane, razionalizzazione dei parcheggi e, dove è prevista l’eliminazione di alcuni alberi, la piantumazione di nuove essenze compatibili con un percorso pedonale. “Sono due interventi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Vittorio Sambucci – che migliorano la qualità della vita dei nostri cittadini. Penso a coloro che vogliono raggiungere in sicurezza il cimitero o le attività commerciali presenti in queste aree urbane o semplicemente fare una passeggiata senza il rischio di cadute o incidenti. Ringrazio il personale degli uffici tecnici che si sta adoperando su questi e tanti altri interventi di cui presto vedremo la realizzazione".

