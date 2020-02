Cisterna, lavori in via Lombardia: spariscono le strisce blu nel parcheggio della stazione

Spariscono le strisce blu nel parcheggio della stazione ferroviaria lato via Lombardia a Cisterna dove sono previsti gli interventi nella giornata di venerdì 7 febbraio. L’annuncio da parte dell’Amministrazione comunale.

Per consentire i lavori di rifacimento della segnaletica stradale nell’area interessata dallo Stadio Bartolani e soprattutto dal sottopasso che conduce ai binari ferroviari, fanno sapere dall’ente, domani sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su via Lombardia dalle ore 8 alle 17 e comunque fino al termine dei lavori.

“Per limitare il disagio ai pendolari che usufruiscono di quest’area per accedere ai treni dell’adiacente stazione ferroviaria - conclude poi il Comune -, sarà disponibile l’ampio piazzale dell’area mercato di via delle Province prospiciente il Palazzetto dello sport”.