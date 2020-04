Violenta lite in famiglia a Cisterna: 21enne aggredisce e ferisce la madre, allontanato

Le urla provenienti dall'appartamento hanno richiamato l'attenzione dei vicini che hanno immediatamente chiamato il 113. In casa una donna era stata aggredita dal figlio e gli agenti di polizia l'hanno trovata ferita e sanguinante. E' accaduto a Cisterna dove a carico di un ragazzo di 21 anni è stata disposta la misura cautelare dell'allontanamento della casa familiare con divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri dal nucleo familiare.

Quando i poliziotti hanno raggiunto l'appartamento si sono resi conto che la situazione era grave e carica di tensione e hanno quindi richiesto il supporto di altri colleghi del commissariato per bloccare il giovane che era ancora in stato di agitazione evidente. La madre del ragazzo, ferita in più parti del corpo e con un taglio dal quale perdeva sangue, ha minimizzato l’accaduto mentre la sorella ha confermato la violenta aggressione da parte del congiunto il quale, nonostante la presenza dei poliziotti, ha tentato ancora di scagliarsi contro i propri familiari

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È emersa quindi una situazione di vessazioni domestiche che andavano avanti da tempo che non erano mai state denunciate, acuite dalla convivenza forzata dovuta alle attuali limitazioni per l’emergenza epidemiologica in atto. Per questa ragione il ragazzo, M.G. classe 1999, è stato allontanato dalla casa familiare.