Cisterna: insulti, botte e sputi alla moglie. Marito violento allontanato da casa

Al culmine dell’ennesima aggressione si è decisa ad allertare la polizia: vittima del marito violento una donna di 48 anni di Cisterna. La polizia ha ora applicato nei confronti dell'uomo di 58 anni, la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie.

Nell’ordinanza cautelare i compatimenti dell’uomo, accertati dagli investigatori del locale Commissariato, sono stati definiti “sistematicamente prevaricatori e gravemente maltrattanti”. Comportamenti che, come spiegano dalla Questura, si sono concretizzati in insulti, percosse, sputi, distruzioni di effetti personali come il cellulare della donna, e si sono ripetuti nel tempo causati dalla folle gelosia dell’uomo.

L’ultima furibonda aggressione ha convinto la donna, aiutata dai figli maggiorenni, a far intervenire la polizia. “L’uomo - proseguono dalla Quetura - era addirittura arrivato ad inondare la casa enormi quantità di vino, cospargendone anche le pareti, inseguendo la moglie per percuoterla e cercando di sfregiarla tirandole in faccia un bicchiere di vetro”.

L’insostenibile tensione domestica ed il pericolo di più gravi conseguenze hanno portato all’emissione della misura cautelare, immediatamente eseguita dagli agenti del Commissariato di Cisterna.