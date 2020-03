Cisterna, disturba i clienti all’esterno di un supermercato, poi minaccia i poliziotti

Toccano anche la città di Cisterna i controlli da parte della polizia per il rispetto delle prescrizioni imposte dai decreti del presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento del coronavirus.

In seguito ad una segnalazione gli agenti sono intervenuti ieri, sabato 28 marzo, nel piazzale antistante un esercizio commerciale per la presenza di un cittadino straniero che disturbava, chiedendo loro dei soldi, i clienti regolarmente in fila in attesa di accedere al supermercato.

L’uomo, un cittadino di origine nigeriana, al controllo è risultato privo di documenti d’identificazione e di un valido permesso di soggiorno. Invitato dagli agenti a seguirli in Ufficio per ulteriori controlli, ha opposto energica resistenza, rendendo necessario l’intervento anche di un’altra pattuglia, e ha minacciato di morte gli operanti mimando con la mano il gesto della gola tagliata.

Vinta la sua resistenza ed accompagnato in ufficio dai poliziotti per l’uomo di 69 anni sono scattate una denuncia in stato di libertà per minacce e resistenza a Pubblico ufficiale ed una sanzione di 400 euro per la violazione del Dpcm del 25 marzo.

