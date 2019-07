Cisterna, è morto il consigliere comunale Ciro Santi. Proclamato il lutto cittadino

E' morto questa notta il consigliere comunale di Cisterna Ciro Santi. Avrebbe compiuto 63 anni il 14 agosto ma un infarto fulminante lo ha stroncato. La conferma della tragica notizia è arrivata questa mattina dal sindaco Mauro Carturan.

Ciro Santi ha a lungo militato nella vita politica cittadina di Cisterna nell’area di centro-sinistra e del partito socialista soprattutto. Nel giugno 2009 la sua prima carica amministrativa come assessore alle Risorse Umane fino ad agosto 2010 per poi, nel giugno 2012, entrare a far parte del Consiglio comunale in surroga al dimissionario Pio Claudio Massaroni. Nella tornata elettorale del giugno 2018 - poi confermato nella rinnovazione dello scorso gennaio - era stato eletto a sostegno di Carturan con la formazione civica Obiettivo Ricostruire di cui era capogruppo, e ricopriva anche il ruolo di presidente della Commissione Urbanistica e decentramento, Lavori pubblici e trasporto.

Il sindaco Carturan e l’Amministrazione comunale tutta esprimono la loro "partecipazione al dolore dei familiari" e, con un’ordinanza sindacale, è stato disposto il lutto cittadino esternato attraverso la sospensione delle attività istituzionali cittadine e nelle forme di cordoglio che ciascuno riterrà più opportuno tenere nel corso dello svolgimento del rito funebre che avrà luogo domani, sabato 6 luglio alle ore 10 presso la Chiesa Sacro Cuore di Gesù in Piazza Paolo VI a Latina..