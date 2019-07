Cisterna, precipitato dal balcone di casa: muore un uomo di 52 anni

Non ce l'ha fatta l'uomo di 52 anni precipitato ieri dal balcone della sua abitazione, in via Manzoni, a Cisterna. La vittima di un incidente la cui dinamica è ancora da chiarire è Marco Gentili. Intorno alle 15 di ieri, 29 luglio, l'uomo è caduto dal secondo piano della palazzina in pieno centro finendo in strada. Immediati i soccorsi dei passanti e l'intervento del 118 e degli agenti della polizia locale.

Il 52enne, caduto da un'altezza di diversi metri, è stato stabilizzato da un'ambulanza e poi trasferito a bordo di un elisoccorso all'ospedale San Camillo di Roma. Due ore dopo il suo ricovero è però deceduto a causa delle complicazioni e delle ferite riportate. Sul caso è stata aperta un'inchiesta e la salma è al momento a disposizione della Procura di Latina.