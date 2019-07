Cisterna, blitz della polizia locale: sanzioni salate per chi abbandona rifiuti in strada

Sono in corso, da questa mattina, a Cisterna, i controlli della polizia locale e della Cisterna Ambiente contro chi abbandona i rifiuti in strada. L'obiettivo è verificare il corretto conferimento e sanzionare i trasgressori. I controlli riguardano l'intero territorio comunale, con particolare attenzione alle zone in cui abitualmente si accumulano rifiuti fino a coprire i cassonetti per l’indifferenziato. Tra le aree nel mirino della polizia locale ci sono sicuramente via Roma, via San Tommaso d'Aquino, via dei Tigli, via dei Lecci.

"Qui i cassonetti - precisa l'amministrazione - vengono svuotati anche tre volte al giorno, dunque ben oltre l’effettiva esigenza dell’utenza presente nell’area a cui è destinato il servizio. Ciò nonostante, continuano ad essere pieni e le buste o talvolta grossi sacchi, strabordano e giacciono anche a terra intorno ai cassonetti". “Considerato il volume di rifiuti indifferenziati che si accumulano in alcune punti di raccolta distribuiti sul territorio – commenta il liquidatore della Cisterna Ambiente Diego Cianchetti – è evidente come a conferire siano anche cittadini serviti dalla raccolta differenziata porta a porta o con isola informatizzata. I controlli, dunque, vogliono disincentivare questa deprecabile condotta e indirizzare al corretto uso di un servizio attivo proprio in favore dei cittadini e a tutela dell’ambiente. Se è auspicabile che i nostri concittadini partecipino in modo corretto alla raccolta differenziata è del tutto inammissibile che a creare tali cumuli di rifiuti a cielo aperto siano coloro che risiedono nei comuni vicini e che per lavoro o altro raggiungono o percorrono Cisterna”.

Per disincentivare il mancato uso del porta a porta o delle isole ecologiche informatizzate, e per evitare l’abbandono incondizionato dei rifiuti da parte anche dei non residenti sono partiti i controlli congiunti del personale della polizia locale e della Cisterna Ambiente, che già in questa prima giornata hanno elevato le prime sanzioni a partire da 100 euro a seconda della gravità riscontrata, Ulteriori controlli sono previsti anche nei prossimi giorni.