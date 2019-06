Omicidio Ciotti, indagini dei carabinieri sull'arma del delitto: chiusa la corsia della Pontina

Limitazioni al traffico sulla Pontina. Domani, mercoledì 26 giugno, tra le 10 e le 13.30, nel tratto compreso tra il chilometro 18 e il chilometro 19,300, resterà chiusa al traffico la corsia di marcia della Pontina in direzione Terracina. Il tratto interessato dalla chiusura ricade nel territorio di Cisterna, dove i carabinieri dovranno ispezionare un'area verde nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Elisa Ciotti, avvenuto il 10 giugno scorso.

Si cerca infatti l'arma del delitto, un martello che il marito della vittima, Fabio Trabacchin (in carcere per omicidio volontario) ha detto agli investigatori di aver gettato nei campi mentre vagava in auto. Il provvedimento, annunciato dall'Anas, si è reso necessario proprio per consentire l'ispezione prevista domani. Nonostante ripetute ricerche l'arma infatti non è ancora stata trovata.