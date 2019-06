Cisterna, omicidio Elisa Ciotti: frequenti litigi ma nessuna segnalazione di violenza

Una separazione burrascosa quella tra Elisa Ciotti e il marito Fabio Trabacchin, 36 anni, autotrasportatore, che da questa mattina si trova alla caserma dei carabinieri di Cisterna come principale indiziato per la morte della donna. E' quanto emerge dalle indagini dei carabinieri e dalle testimonianze di parenti e conoscenti della vittima.

Da quanto emerso dalle testimonianze Elisa Ciotti si stava infatti separando dall'uomo, che tuttavia viveva ancora con lei e la figlia di 10 anni nella villetta di via Palmarola. Ma i loro rapporti era turbolenti e caratterizzati da numerosi litigi. L'ultimo, a quanto pare, all'alba di oggi. Intorno alle 4 i vicini hanno riferito di aver sentito delle urla provenire dall'abitazione. Intorno alle 7 Trabacchin è poi uscito per recarsi al lavoro in una ditta di Pomezia e alle 9.45, quando in casa c'erano già gli investigatori dei carabinieri e gli esperti della scientifica, ha fatto ritorno ed è stato prelevato e portato in caserma per essere interrogato e dove poi ha confessato.

Il primo accertamento effettuato dai militari è stato relativo ad eventuali denunce pregresse o segnalazioni presentate dalla donna alle forze dell'ordine. Ma sembra che non ce ne sia traccia. Trabacchin non risulta inoltre avere precedenti penali.