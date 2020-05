Omicidio di Elisa Ciotti, processo in Corte d'Assise per il marito

Prenderà il via il 10 luglio prossimo davanti alla Corte di Assise di Latina il processo a carico di Fabio Trabacchin, accusato di omicidio aggravato.

Il 37enne di Cisterna il 10 luglio dello scorso anno ha ucciso la moglie, Elisa Ciotti, con un colpo di martello alla testa durante una discussione all’interno del loro appartamento nel quartiere San Valentino a Cisterna. Poi era uscito di casa ed era stata la figlia di 10 anni della coppia - che si stava separando - a trovare il corpo senza vita della donna.

L’uomo, ieri mattina è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese il quale ha respinto le richieste degli avvocati Luca Melegari e Fabrizio Mercuri, che volevano ottenere un rinvio in attesa che la Corte Costituzionale decida sulla possibilità di accesso al rito abbreviato per chi è accusato di omicidio aggravato, possibilità che dallo scorso anno è vietata. La parte civile rappresentata dall’avvocato Floriana Coladarce si è opposta e il giudice alla fine ha rinviato a giudizio Trabacchin fissando l’udienza davanti alla Corte di Assise per il 10 luglio.