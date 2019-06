Omicidio a Cisterna, folla commossa per l'ultimo saluto a Elisa Ciotti

Si sono tenuti questo pomeriggio a Cisterna, nella chiesa di San Francesco d'Assisi, i funerali di Elisa Ciotti, uccisa lunedì, nella villetta di via Palmarola dal marito Fabio Trabacchin. La bara coperta di fiori bianchi ha fatto ingresso nella chiesa circondata da una folla di familiari, parenti e amici della giovane vittima. Il sindaco Mauro Carturan aveva proclamato lutto cittadino durante la cerimonia funebre invitando tutti i commercianti della città ad abbassare le saracinsche degli esercizi commerciali.

All'esterno della chiesa di Cisterna un fascio di palloncini bianchi sono stati fatti volare in aria per l'ultimo saluto a Elisa. Nella giornata di ieri intanto, è stato interrogato in carcere il marito, accusato di omicidio aggravato, che ha sostanzialmente confermato la confessione già resa alcune ore dopo l'omicidio. Sempre nella giornata di ieri, 12 giugno, è stata effettuata anche l'autopsia sul corpo della 35enne.